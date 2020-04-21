عرعر28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واستواصل نقاط الفرز الصحي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية وبمشاركة رجال الأمن والمتطوعين أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين لمدينة عرعر عبر مداخلها .ويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) , عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، الذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره .// انتهى //22:52ت م0251