عام / تدشين المتجر الإلكتروني للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع
الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/04/21 م واس
ينبع 28شعبان 1441هـ الموافق 21 أبريل 2020م واس
دشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ينبع مساء اليوم متجرها الإلكتروني لعرض منتجاتها الخيرية في خدمة كتاب الله من خلال رابط المتجر: ( storeyq.com).
من جهة أخرى تقيم الجمعية خلال شهر رمضان المبارك " عن بعد " برنامج تصحيح التلاوة " جزء النبأ " , وحددت آخر موعد للتسجيل في البرنامج ( 1441/9/2هـ ) , ويبدأ في ( 1441/9/4 ) ويستهدف طلاب التعليم العام والجامعي والموظفين والمتقاعدين .
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22:59ت م
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