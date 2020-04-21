ينبع 28شعبان 1441هـ الموافق 21 أبريل 2020م واسدشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ينبع مساء اليوم متجرها الإلكتروني لعرض منتجاتها الخيرية في خدمة كتاب الله من خلال رابط المتجر: ( storeyq.com).من جهة أخرى تقيم الجمعية خلال شهر رمضان المبارك " عن بعد " برنامج تصحيح التلاوة " جزء النبأ " , وحددت آخر موعد للتسجيل في البرنامج ( 1441/9/2هـ ) , ويبدأ في ( 1441/9/4 ) ويستهدف طلاب التعليم العام والجامعي والموظفين والمتقاعدين .// انتهى //22:59ت م0253