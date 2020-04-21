جدة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً عن توقعات الملامح المناخية على المملكة خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ.وبين التقرير أن شهر رمضان في هذا العام يوافق الفترة من ( 24 أبريل إلى 23 مايو 2020م ) , حيث يقع معظم فترة الشهر ضمن شهر مايو (خلال فصل الربيع أرصادياَ) ، ومن دراسة الفترة التاريخية يأخذ شهر مايو الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى واعتدال في درجات الحرارة الصغرى بشكل عام عدا المرتفعات منها، حيث أن أعلى معدلات لدرجات الحرارة سُجّلت كانت في المنطقة الشرقية وتمتد إلى المنطقة الجنوبية تصل إلى 42˚م، تليها المنطقة الوسطى والغربية حيث يتراوح معدل درجات الحرارة العظمى ما بين 37 ˚م إلى 41 ˚م ، تقل تدريجياً كلما اتجهنا شمالاً، وأيضاً باتجاه مناطق الجنوب الغربي.أما بالنسبة لمعدل درجة الحرارة الصغرى فإن أقل معدل سُجّل كان في مناطق الجنوب الغربي والأجزاء الشمالية حيث يتراوح ما بين 15 ˚م إلى 24 ˚م , فيما يتركز معدل الهطول المطري خلال هذا الشهر في المملكة كصفة عامة على المرتفعات الغربية والمنطقة الجنوبية الغربية تترواح بمعدلات تصل إلى 34 مم / بالشهر , يليها الجزء الشمالي الشرقي من المملكة بحدود 20مم/بالشهر وعلى الأجزاء الوسطى بشكل أقل حيث يمثل شهر مايو تراجع وضعف الأمطار لفصل الربيع.// يتبع //23:02ت م0254

وبناءً على دراسة المعلومات التاريخية تشير التوقعات الاحتمالية لمناخ المملكة -بمشيئة الله تعالى- خلال شهر رمضان المبارك إلى أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على شمال غرب المملكة العربية السعودية وحول المعدل على أغلب مناطق المملكة، فيما يتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل على جميع أرجاء المملكة تصل إلى درجة (1,0) مئوية.وأفاد التقرير أنه من خلال تحليل البيانات المناخية لمكة المكرمة التي اتصف الطقس عليها خلال تلك الفترة بأنه حار خلال النهار بحيث يصل معدل درجات الحرارة العظمى إلى 42,3˚˚م ، ويميل نسبياً للاعتدال ليلاً حيث يصل معدل درجة الحرارة الصغرى إلى 27,9 ˚م , كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، فيتوقع خلال شهر رمضان هذا العام على مكة المكرمة أن يكون هطول الأمطار حول المعدل (المعدل 2,1مم/بالشهر)، فيما يتوقع ارتفاع درجات الحرارة السطحية بمعدلات في حدود (+0 ، 1) مئوية.كما أوضح التقرير أنه من خلال دراسة الفترة المناخية التاريخية للمدينة المنورة خلال شهر رمضان (مايو) يمكن وصف الطقس بأنه حار خلال النهار حيث يصل معدل درجات الحرارة العظمى إلى 39,7˚˚م ، ويميل نسبياً للإعتدال ليلاً حيث يصل معدل درجة الحرارة الصغرى الى 25,8 ˚م. كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الإرتفاع .كما توضّح البيانات المناخية التاريخية للمدينة المنورة أن أعلى درجة حرارة سٌجّلت كانت 46,0 ˚م، وأقل درجة حرارة كانت 16,0 ˚م.وقال التقرير أن التوقعات الاحتمالية تشير - بمشيئة الله تعالى - على المدينة المنورة إلى هطول الأمطار بأعلى من المعدل (المعدل 4,1مم/بالشهر)، وإلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على المدينة المنورة في حدود (0 ، 1) مئوية.//انتهى//23:02ت م0255