الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسألغي سباق ماراثون برلين المقرر في 26 و27 سبتمبر المقبل بسبب منع التجمعات في العاصمة الألمانية المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد.وأصدر المنظمون بيانا جاء فيه: " "لقد علمنا بأنه سيتم منع جميع الأحداث التي تضم أكثر من 5 آلاف شخص حتى 24 أكتوبر المقبل".وأضاف البيان "هذا الأمر ينطبق على الكثير من الأحداث بينها ماراثون برلين الذي لن يقام بالتالي يومي 26 و27 سبتمبر كما كان مقررا".ويشارك في ماراثون برلين عشرات الآلاف من العدائين والعداءات.وكان العداء الأثيوبي كينينيسا بيكيلي فشل العام الماضي بفارق ثانتين فقط من تحطيم الرقم القياسي لهذا السباق الذي يمتد على مسافة 195ر42 كلم.// انتهى //23:03ت م0256