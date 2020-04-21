عمّان 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم أنها ستسمح لمواطنيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وقضاء أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.وأوضح وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، أنه لن يسمح بالخروج بعد الساعة السادسة في شهر رمضان، باستثناء الأشخاص المصرّح لهم، كما هو الحال الآن.كما أعلن عن حظر تجوّل شامل يوم الجمعة المقبل، كما جرى خلال الأسابيع الماضية.وبشأن دوام الموظّفين المصرّح لهم بالعمل خلال شهر رمضان المبارك، بيّن الوزير الأردني أنّه سيكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى الثالثة بعد الظهر، أمّا دوام الموظّفين الذين تتطلّب طبيعة عملهم غير ذلك فيتمّ ترتيب ساعات عملهم من خلال رؤساء دوائرهم.// انتهى//23:07ت م0258