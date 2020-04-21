الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واستعهدت أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في إسبانيا بتقديم 200 مليون يورو على مدار أربعة أعوام مقبلة لدعم الرياضة في إسبانيا ودوريات كرة القدم في الدرجات الثانية.ومنذ توقيع اتفاقية بيع الحقوق الجماعية للبث التليفزيوني في 2015، تبرعت أندية دوري الدرجة الأولى بواحد بالمئة من إيراداتها إلى وزارة الرياضة.وزادت هذه النسبة إلى 5ر2 % في الاتفاقية الجديدة في الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة المساهمة لصالح المنتخب الوطني لكرة القدم من 1 إلى 2 بالمئة.وذكر بيان رابطة الدوري الإسباني أن "الاتفاقية تسعى لمساعدة الرياضة ليس فقط في أوقات الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".وأضاف البيان "إنها معايير إطارية ليس لها إطار زمني ومن شأنها تعزيز التزامات الأندية المحترفة ودوري الدرجة الأولى نحو الرياضة الإسبانية".// انتهى //23:09ت م0261