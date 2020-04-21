ينبع 28شعبان 1441هـ الموافق 21أبريل 2020م واسيواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع مبادرة توعية وتثقيفية ، تتمثل في قيام فريق متخصص بمجال التوعية والتثقيف بتوعية وتثقيف العاملين بالمحلات التجارية والأسواق بالمحافظة ، ومرتاديها عن أعراض فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه .وأعرب عدد من مرتادي الأسواق عن شكرهم وتقديرهم للعاملين بالقطاع الصحي بمحافظة ينبع على هذه المبادرة التي استفادوا منها من خلال النقاشات مع المختصين والاستفادة من المعلومات المهمة في هذا الجانب .// انتهى //23:13ت م0262