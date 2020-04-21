القاهرة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسعقدت هيئة مكتب وزراء السياحة الأفارقة التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعًا اليوم، لبحث تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد على القطاع السياحي في القارة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزراء السياحة في دول ليسوتو والكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا وجنوب إفريقيا وتوجو ومصر.واستعرض المشاركون في الاجتماع إمكانات تخفيف التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا"، وطرح آليات وأنشطة للحد من الآثار الاقتصادية التي أصابت القطاع السياحي من جراء هذه الأزمة.وصدر عن الاجتماع إعلان وزاري بتشكيل مجموعة أزمات مصغرة تضم عدداً من البلاد الإفريقية لبحث تداعيات الأزمة وسبل الخروج منها، على أن تقدم المجموعة تقريرًا متكاملاً إلى هيئة المكتب خلال الأسبوعين القادمين.يشار إلى أن قطاع السياحة في إفريقيا يمثل نسبة 5ر8% (194 مليار دولار) من إجمالي الدخل القومي للقارة الإفريقية كما يوفر قرابة 25 مليون فرصة عمل.// انتهى //23:55ت م0269