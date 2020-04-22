عمّان 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسقدمت الحكومة الأمريكية اليوم 8 ملايين دولار كمساعدات للأردن لمجابهة فيروس كورونا المستجد.ويتضمن المبلغ- بحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى الأردن- تخصيص 6.5 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا لمساعدة اللاجئين في الأردن، و1.5 مليون دولار كمساعدات للقطاع الصحي الحكومي، والتي ستدعم إدارة الحالات لبناء القدرة على الصمود ووقف انتشار المرض، بالإضافة إلى زيادة جاهزية المختبرات لإجراء فحوص واسعة النطاق للفيروس.// انتهى//00:02ت م0270