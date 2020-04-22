الطائف 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل 2020 واسوثّقت وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود القطاعات الأمنية كافة بمحافظة الطائف خلال قيامهم بمهام عملهم في المحاور الأربعة للمحافظة ، كما رصدت التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ من انتشار فيروس كورونا المستجد .ولا تدخر القطاعات الأمنية كافة جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع الميادين العامة على مدار الساعة، وتسهيل حركة تنقلات القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر .// انتهى//00:05ت م0272