عام / جهود مكثفة لرجال أمن الطائف في تطبيق أمر منع التجول
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
الطائف 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل 2020 واس
وثّقت وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود القطاعات الأمنية كافة بمحافظة الطائف خلال قيامهم بمهام عملهم في المحاور الأربعة للمحافظة ، كما رصدت التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع ـ من انتشار فيروس كورونا المستجد .
ولا تدخر القطاعات الأمنية كافة جهداً في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع الميادين العامة على مدار الساعة، وتسهيل حركة تنقلات القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر .
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