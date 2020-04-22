واشنطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، لثاني جلسة على التوالي، متأثرةً بانهيار أسعار النفط الأمريكي، ومخاوف من تراجع اقتصادي حاد.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 631.56 نقطة، أو 2.67 بالمئة، إلى 23018.88 نقطة، كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 86.60 نقطة، أو 3.07 بالمئة، ليغلق عند 2736.56 نقطة.وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 297.50 نقطة، أو 3.48 بالمئة، إلى 8263.23 نقطة.// انتهى //00:16ت م0273