تونس 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأعرب وزير الخارجية التونسي نور الدين الري في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ، تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة جائحة كورونا الوبائية.وشدد الوزيران وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم على الحاجة إلى تضامن دولي أوسع، لاحتواء تداعيات جائحة كورونا العالمية، وإلى أهمية تنسيق المواقف، بخصوص القضايا المطروحة على مجلس الأمن الدولي.كما بحث الوزيران مختلف أوجه التعاون بين البلدين ، على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أهمية تعزيز التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:37ت م0276