القاهرة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسنبّه رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال إلى أن الاقتصاد العالمي يمر حاليًا بأزمة تتجاوز خطرها الأزمة التي حدثت عام 1929م، مبينًا أن هبوط النفط لأول مرة إلى مستوى تاريخي منذ 31 عامًا، سيؤثر على الصناعة.وأوضح "عبد العال" في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم أنه يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة من خلال توطين الصناعة والاهتمام بالزراعة، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الدولة سخّرت كل إمكانياتها وفق خطة محكمة للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشاره ومواجهة تداعياته، وكذلك عبور المرحلة الراهنة بأقل الأضرار.ودعا رئيس مجلس النواب المصري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمكافحة فيروس"كورونا"، وأنها تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية حياتهم، وأنها تستعد استعدادًا كاملًا لكافة السيناريوهات المحتملة.// انتهى //00:47ت م0277