جيزان 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لمحافظ محافظة بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم - رحمها الله - إثر معاناتها مع المرض .وسأل سموه الله تعالى ، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان .من جانبهم عبر محافظ بيش وأفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.//انتهى//01:07ت م0279