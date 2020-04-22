القاهرة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واستوقع البنك الدولي تراجع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشكل حاد خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن خسائر الإنتاج ما بين 37 و79 مليار دولار بسبب مجموعة من الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، والتي تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وانخفاض التحويلات من الخارج، وتراجع السياحة والمساعدات الخارجية.وأفاد البنك الدولي في تقريرٍ نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم بأنه من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد خاصة في الاقتصادات الثلاثة الكبرى في المنطقة (نيجيريا وأنجولا وجنوب أفريقيا) نتيجة لاستمرار ضعف نمو الاستثمار، محذرا من أزمة محتملة في الأمن الغذائي في أفريقيا نتيجة لتعطل الإنتاج الزراعي وانخفاض الواردات الغذائية.وأوضح التقرير أن هناك العديد من العوامل التي تشكل تحديات تواجه إجراءات الاحتواء والتخفيف من آثار هذا الوباء، ولا سيما في المناطق الحضرية غير الرسمية الكبيرة والمكتظة بالسكان، سواء كانت الوصول إلى المياه النظيفة أو مرافق الصرف الصحي أو النظم الضعيفة للخدمات الصحية.ونوّه التقرير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى تخفيف الديون من قبل الدائنين لتأمين الموارد اللازمة على وجه السرعة لمحاربة وباء كورونا، وللمساعدة في إدارة أو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة.// انتهى //03:00ت م0283