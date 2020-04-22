أديس أبابا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، أمس، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 111 حالة في البلاد.وأفاد بيان لوزارة الصحة أن اكتشاف إصابة 3 حالات جديدة جاء اثر إجراء 396 تحليلاً مخبريًا.ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين 16 حالة من فيروس كورونا في إثيوبيا ، بينما تم تسجيل 3 وفيات منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد في مارس الماضي.// انتهى //03:41ت م0286