عام / تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
أديس أبابا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، أمس، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 111 حالة في البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الصحة أن اكتشاف إصابة 3 حالات جديدة جاء اثر إجراء 396 تحليلاً مخبريًا.
ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين 16 حالة من فيروس كورونا في إثيوبيا ، بينما تم تسجيل 3 وفيات منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد في مارس الماضي.
// انتهى //
03:41ت م
0286