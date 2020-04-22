عام / شرطة القصيم : ضبط مواطن ينشر ويروج شائعات وادعاءاتٍ غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالرس
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
الرس 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه شخص ينشر ويروج شائعات وادعاءات غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الرس ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن ضبطه ، وهو "مواطن في العقد الخامس " ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .
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