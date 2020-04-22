عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بقرب حلول رمضان
أمير القصيم يكرّم منتسبي جمعية الجودة والإنجاز
الداخلية: تعديل أوقات السماح بالتجول خلال رمضان
المملكة تؤكد مع روسيا الالتزام بتنفيذ التخفيضات البترولية خلال العامين المقبلين
تعاون سعودي - إماراتي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
1147 إصابة جديدة.. وحالات التعافي تبلغ 1640
المملكة في المسار الآمن من جائحة كورونا
منصة إلكترونية لتسويق تمور الأحساء
تأكيد على مضاعفة الجهود الاحترازية بالجوف
إلغاء الاعتكاف بالمسجد النبوي.. والتراويح خمس تسليمات
أبطال الصحة يواجهون كورونا في أزقة الأحياء الشعبية
ترمب يعلق الهجرة لأميركا.. وخطة لفتح إيطاليا قريباً
مخاوف أممية من تضاعف أعداد الجائعين
غانتس يخرق تعهداته ونتنياهو يفي بوعده
الجيش اليمني يحبط هجمات الانقلابيين في مأرب والضالع والحديدة
معهد دولي يطالب غريفيث بإنقاذ الصحفيين من مقصلة الحوثي
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