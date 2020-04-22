الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بقرب حلول رمضانأمير القصيم يكرّم منتسبي جمعية الجودة والإنجازالداخلية: تعديل أوقات السماح بالتجول خلال رمضانالمملكة تؤكد مع روسيا الالتزام بتنفيذ التخفيضات البترولية خلال العامين المقبلينتعاون سعودي - إماراتي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية1147 إصابة جديدة.. وحالات التعافي تبلغ 1640المملكة في المسار الآمن من جائحة كورونامنصة إلكترونية لتسويق تمور الأحساءتأكيد على مضاعفة الجهود الاحترازية بالجوفإلغاء الاعتكاف بالمسجد النبوي.. والتراويح خمس تسليماتأبطال الصحة يواجهون كورونا في أزقة الأحياء الشعبيةترمب يعلق الهجرة لأميركا.. وخطة لفتح إيطاليا قريباًمخاوف أممية من تضاعف أعداد الجائعينغانتس يخرق تعهداته ونتنياهو يفي بوعدهالجيش اليمني يحبط هجمات الانقلابيين في مأرب والضالع والحديدةمعهد دولي يطالب غريفيث بإنقاذ الصحفيين من مقصلة الحوثي// يتبع //06:02ت م0003