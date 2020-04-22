نواكشوط 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسالتقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، أمس، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا جياكومو ديرازو.وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد، إلى جانب استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والإقليمي.// انتهى //06:39ت م0010