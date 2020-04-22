كانبيرا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خلاله الاستجابة إلى الأوضاع الاقتصادية والصحية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.وأشار موريسون في موقع تويتر إلى أن الاتصال تطرق إلى منظمة الصحة العالمية وضرورة العمل لتحسين شفافية وفعالية الاستجابات الدولية للأوبئة.// انتهى //06:42ت م0011