كيب تاون 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 58 حالة.وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة بجنوب أفريقيا تفيد بإصابة 3034 حالة مؤكدة و 52 حالة وفاة.وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.// انتهى //08:05ت م0014