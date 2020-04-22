الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن منافسات الدوري المحلي لن تستكمل على الأرجح ، وذلك بعد قرار الحكومة المحلية بتمديد إيقاف الأنشطة الرياضية حتى الأول من سبتمبر القادم بسبب فيروس كورونا.وقال الاتحاد الهولندي في بيانه " تنوي لجنة كرة القدم المحترفة عدم إكمال مسابقة موسم 2019 - 2020 ، وسيتشاور الاتحاد الهولندي مع الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد" ، مشيراً إلى أن الأندية والجهات ذات العلاقة ستجتمع الجمعة القادم لمناقشة هذا الأمر.وجاء توقف الدوري الهولندي بدرجتيه الأولى والثانية في الـ 12 من مارس الماضي ، وكان التوقف في المرحلة الأولى ينتهي في 6 أبريل الماضي .// انتهى //08:59ت م0016