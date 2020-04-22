طرابلس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم اهتمامها بالتصعيد العسكري بين طرفي النزاع الليبي في العديد من المحاور جنوب العاصمة، منوهةً إلى سقوط 12 من المدنيين فى منطقة قصربن غشير نتيجة القصف العشوائي، وتواصل العمليات على محاور ترهونة ، والقصف على قاعدة الوطية غرباً.وأشارت الصحف إلى اجتماع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة مع أعضاء من مجلس النواب لمناقشة ملف المواطنين العالقين بالخارج، مشيرةً إلى نحو 15 ألف ليبي يرغبون في العودة إلى بلادهم.وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن المجتمع الدولي لن يقبل بتقسيم ليبيا، معرباً عن قلقه لما يحدث في ليبيا في ظل التصعيد العسكري وأزمة انتشار فيروس كورونا.ونوهت إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماع مع ممثلي صندوق دعم الدبلوماسية العامة عبر الانترنت، أن تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا متوقف بشكل خطير، داعياً الأطراف كافةً إلى مواصلة العملية السياسية مرة أخرى.وعرجت الصجف على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم ، وإعرابها عن بالغ قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.// انتهى //09:12ت م0017