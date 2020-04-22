الكويت 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، عن تماثل 31 حالة للشفاء من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 443 حالة.وقال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهم خلال اليومين القادمين.// انتهى //11:05ت م0036