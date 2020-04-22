الرس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واستقيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرس غداً ، محاضرة عن بعد لتفسير قول الله تعالى " ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين " يقدمها عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن الصايغ عبر قنوات التواصل الاجتماعي .وتهدف المحاضرة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، إلى تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وتوعيتهم والتوكل على الله عز وجل في جميع الأحوال .// انتهى //11:11ت م0037