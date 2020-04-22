عام / محاضرة عن بعد غدًا بتوعية الجاليات بالرس
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
الرس 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس
تقيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرس غداً ، محاضرة عن بعد لتفسير قول الله تعالى " ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين " يقدمها عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن الصايغ عبر قنوات التواصل الاجتماعي .
وتهدف المحاضرة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، إلى تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وتوعيتهم والتوكل على الله عز وجل في جميع الأحوال .
// انتهى //
11:11ت م
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