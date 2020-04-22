لندن 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم بعد أنباء عن تخفيف إيطاليا قيود شاملة تهدف لاحتواء فيروس كورونا، واستمرار حذر المستثمرين بشأن تعاف سريع بعد أن أصدرت مزيدًا من الشركات توقعات مالية تبعث على للقلق.فقد صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المئة بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس عقب انهيار تاريخي لأسعار النفط.وربحت الأسهم الإيطالية 0.9 في المئة إذ قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن البلاد وهي من بين الأكثر تضرراً في أوروبا، قد تبدأ في تخفيف أوامر صارمة بالبقاء في المنازل ابتداءً من الرابع من مايو.وعلى الرغم من تعافي المؤشر هذا الشهر من مستويات متدنية سجلها في مارس ، فإن المؤشر القياسي ستوكس 600 يظل منخفضاً 24 في المئة عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في فبراير .// انتهى //11:25ت م0042