رام الله - القدس المحتلة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظتي رام الله والقدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طالبين من جامعة بيرزيت وهم، عبدالرحمن علوي من قرية دير جرير شرق المحافظة، ومحمد حسن من مدينة رام الله.وفي ذات السياق داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقل ضياء ياسر الشني.كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب مرزوق حشيمة من شارع الواد بالبلدة القديمة.// انتهى //11:41ت م0049