الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسحث مدرب اللياقة للمنتخب السعودي لكرة القدم ماجد العلي ممارسي الرياضة على الاستمرار والمواظبة عليها داخل المنازل وإعداد برامج رياضية لا تطلب الكثير من المساحات والمعدات مثل التمارين على الأجهزة الرياضية والتمارين الهوائية والبطن والضغط وغيرها ، وذلك لتحسين الصحة البدنية وتحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر .وبين أن على ممارسي الرياضة وضع برامج تدريبية يومية متنوعة والمحافظة على مواعيدها ، وأيضا تنسيق النظام الغذائي الجيد لاكتساب النشاط لعمل التدريبات .وقال العلي :" لاعب كرة القدم من خلال تمارينه المنزلية اليومية لن يكون جاهز للعودة للمنافسات والمباريات للإختلاف الكبير بين تمارين المنزل والملعب " مؤكداً أن اللاعب سيكون جاهز بنسبة 20 % فقط إذ كان مواظبا على برنامج مدرب اللياقة الخاص به ، حيث إن الأندية ستبدأ الإعداد البدني لفريق كرة القدم من الصفر .يذكر أن المدرب الوطني ماجد العلي سبق تدريب أندية الشعلة والهلال والنصر والشباب والفيصلي الأردني والرائد والرياض ، وهو أحد المتخصصين في مجال اللياقة البدنية منذ 18 عامًا .// انتهى //11:52ت م0051