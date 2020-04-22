اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 210ر0 %
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
مسقط 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 58ر3449 نقطة مرتفعًا بـ 7.24 نقطة وبنسبة 0.210 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 3442.34 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 903.687 ريالًا عمانيًا منخفضةً بنسبة 24.96% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 1.204.207 ريالات عُمانية.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.117% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.13 مليار ريال عماني.
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