مسقط 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 58ر3449 نقطة مرتفعًا بـ 7.24 نقطة وبنسبة 0.210 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 3442.34 نقطة.وبلغت قيمة التداول 903.687 ريالًا عمانيًا منخفضةً بنسبة 24.96% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 1.204.207 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.117% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.13 مليار ريال عماني.// انتهى //13:43ت م0080