طوكيو 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأصيب 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوب غربي اليابان بفيروس كورونا.وذكرت السلطات اليابانية اليوم أن حكومة مقاطعة ناجاساكي كشفت عن إصابة 33 فرداً من طاقم السفينة "كوستا أتلانتيكا" بالفيروس، بعد تأكيد إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس بالفعل يوم الاثنين، مبينة أن المصابين لم تظهر عليهم أعراض شديدة.// انتهى //13:45ت م0082