عام / إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان بكورونا
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
طوكيو 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس
أصيب 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوب غربي اليابان بفيروس كورونا.
وذكرت السلطات اليابانية اليوم أن حكومة مقاطعة ناجاساكي كشفت عن إصابة 33 فرداً من طاقم السفينة "كوستا أتلانتيكا" بالفيروس، بعد تأكيد إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس بالفعل يوم الاثنين، مبينة أن المصابين لم تظهر عليهم أعراض شديدة.
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