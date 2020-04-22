حائل 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسحازت الكلية التقنية للبنات بمنطقة حائل على المركز الأول على مستوى كليات التقنية للبنات بالمملكة وفقاً لنتائج المنحنيات الطبيعية لمعدلات المتدربات في الفصل الأول للعام التدريبي 1440-1441 هـ.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل مشعل بن سعود التميمي أن الدراسات التي تقوم بها المؤسسة هي استمرار لمتابعة ومراقبة الأداء بالكليات التقنية للبنات ورصد نتائج سير العملية التدريبية والعمل على رفع جودة التدريب ،بالإضافة إلى رفع مستوى مهارات المخرجات من خلال إصدار تقارير فصلية متمثلة في التحليل الكمي والنوعي بغرض دعم القرار واتخاذ الإجراءات التطويرية لسير العملية التدريبية وإيجاد بيئة تدريبية محفزة لبناتنا المتدربات واللاتي يمثلن محور العملية التدريبية.من جهتها أبانت عميدة الكلية التقنية للبنات بحائل موضي بنت أحمد الورافي أن النتائج المتقدمة هي ثمرة جهود التخطيط المستمر بعد توفيق الله الذي يهدف إلى تحسين مؤشر الأداء الخاص بالمعدلات من خلال مشاركة الزميلات بالكلية وإعداد الخطط التصحيحية وقياس الأثر ،مما انعكس على نتائج الكلية النهائية.// انتهـى //13:48ت م0083