المدينة المنورة 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واسأطلق مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مبادرة " توثيق خير المدينة " الرامية لتوثيق المبادرات والأعمال الخيرية والتطوعية التي قُدِمت في منطقة المدينة المنورة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .وأوضح مدير عام المركز محمد بن مصطفى النعمان أن المبادرة التي أطلقت بموافقة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ، تأتي في إطار حرص سموه على رصد وجمع وحفظ كل ما يتعلق بتاريخها وحضارتها ، مبينا أن المبادرة تهدف إلى توثيق الأعمال والمبادرات الخيرية في منطقة المدينة المنورة خلال الفترة الحالية وما يتخللها من إجرءات احترازية للحد من فيروس كورونا ثم الاستفادة من تلك الأعمال والمبادرات وتبادل النماذج الأكثر إيجابية منها وكذا التأكيد على تكافل مجتمع المدينة المنورة وتعزيز ذلك بين مكوناته.وأضاف النعمان أن نطاق المبادرة لا يقتصر على المدينة المنورة بل يمتد إلى مختلف محافظاتها ومراكزها وقراها ، كما أنها ستشمل مختلف القطاعات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والفرق التطوعية وشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والأفراد ، مشيراً إلى أن مبادرة توثيق خير المدينة تتضمن مجالات عديدة منها معيشة وتغذية ومادية وصحية وخدمية وإسكانية ومقرات عزل ومواصلات نقل وتعليمية وبحثية واستشارية وتدريبية وثقافية وتوعوية وإعلامية وأي مبادرة أخرى أفادت مجتمع المدينة المنورة .// انتهى //13:53ت م0084