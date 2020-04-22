الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسسلم برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وحدات سكنية لعددٍ من الأسر المستحقة من مستفيدي جمعية البر الخيرية بمحافظة هروب بمنطقة جازان، بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية هروب صالح القرادي، أنه من خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تجنب التجمعات، تسلم مستفيدو الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بشكل فردي لكل مستفيد، وضمن بيئة تسليم آمنة تراعي تطبيق الاحتياطات الموصى بها، وخلال أوقات محددة، مع توفير المعقمات والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.وعبرت إحدى المواطنات عند استلامها للمسكن عن سعادتها، خصوصا وأنها ستقضي - بإذن الله - شهر رمضان المبارك في منزل مستقل مع أطفالها، مؤكدةً أن هناك جوانب إيجابية كثيرة في انتقالها إلى المسكن الجديد، ومن أهمها قربه من المدارس، حيث سيتسنى لأبنائها إكمال دراستهم دون عناء التنقل لمسافات طويلة.يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.// انتهى //13:56ت م0086