صبيا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسنفذت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، جولات الرقابية على المستودعات ومحلات بيع الأغذية ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والكشف عن تداول المواد الغذائية ومستوى جودة الخدمات المقدمة.وأوضح رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي ، أن قسم الصحة العامة تمكن أمس من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط ٢٦ طبلية تضم أصنافاً مختلفة غير صالحة للاستهلاك ، مشيراً إلى أنه تم مصادرة تلك المواد والأغذية وإقفال المحلات المخالفة وجرى تطبيق الإجراءت النظامية بحق المخالفين.وأشار إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة المواد الغذائية والأسواق التجارية للتأكد من سلامة الأغذية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب ، مفيداً أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والانظمة على جميع المحلات المخالفة.// انتهى //14:00ت م0087