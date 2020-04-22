الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسرفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة ممثلة في "موهبة" بثلاث جوائز في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي استضافته هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الحالي، وعن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وحصدت الطالبة ثناء خالد محمد الحيدري من مدرسة ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، والطالبة جود وليد مهنا باهويني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية ميدالية برونزية، كما حصلت الطالبة لارا رائد جميل منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة على شهادة تقدير.وقال الدكتور المتحمي: "إن الوطن يسعد اليوم بتحقيق إنجاز عالمي جديد، كإحدى ثمار الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به موهوبو وموهوبات الوطن من قبل القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، في إنجاز يؤكد على واقع الموهبة والإبداع في المملكة وثراء الوطن برأس ماله الفكري، وحضوره على خارطة العالم المعرفية بما بليق بها وبمكانتها وتاريخها".ولفت معالي الأمين العام لموهبة إلى أن المملكة حققت المركز 26 في هذه المسابقة متقدمة على دول عريقة مثل إيطاليا، وسويسرا، وإسبانيا، وكندا، وهولندا، والهند، واليونان، ليمضي الوطن قدما في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يكون التعليم السعودي ضمن أفضل تعليم بين الثلث الأول من دول العالم.وأعرب معاليه عن تقديره لكل الجهود التي بذلت من أجل حضور مشرف للمملكة بين دول العالم الأول، والتي جاءت انعكاسا لما يجده موهوبو الوطن من رعاية ودعم وتحفيز يقودهم لمنصات التتويج وتمثيل الوطن خير تمثيل، ليضاف إلى سجل إنجازات المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتوجيهها الدائم بالاستثمار في رأس المال البشري، ودعمه وتوفير البيئة المناسبة له لمزيد من الإبداع، والإسهام في نهضته وتنميته المستدامة.وتقدم "موهبة" تدريبا مكثفا لطلبة وطالبات مدارس المملكة بمواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، بمعدل ألف ساعة في السنة الدراسية على يد مدربين متخصصين محليين ودوليين؛ لتأهيلهم للمشاركة في أكثر من 16 أولمبياد دولي تقام سنويا بمختلف دول العالم.// انتهى //14:02ت م0088