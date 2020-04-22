الكويت 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4717 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر138 مليون سهم نتيجة تنفيذ 6417 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 9ر27 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4017 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر78 مليون سهم عبر 2055 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار.وصعد مؤشر السوق الأول بمقدار 9ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5074 نقطة، ما نسبته 38ر0 في المئة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر60 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 4362 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 4ر25 مليون دينار.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3964 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر72 مليون سهم عبر 1818 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار.// انتهى //14:03ت م0089