الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسعقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني اجتماعين افتراضيين شارك فيه عدد من أعضاء اللجنة .ونـاقشت اللجنة خـلال الاجتمـاع عددًا مـن المـوضوعات التي تقع ضمـن اختصاصاتـها ، ومنها التقريـرين السنوييـن للنيابة العامـة للعامـين المالييـن 1438/1439هـ , و 1439/1440هـ .كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1441هـ , والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1441هـ .وتدارست اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته (عن بعد) مقترح مشروع نظام التعويض المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من مجموعة من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس, ومقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من مجموعة من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس .// انتهى //14:07ت م0091