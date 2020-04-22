جازان 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واساحتفت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة التابعة لجامعة جازان اليوم بتخريج 595 طالبة يمثلن الدفعة الخامسة عشر عبر منصة البلاك بورد تحت شعار " كلنا مسؤول" .وأكد معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة عملت على تزويد طلابها وطالباتها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في تنمية المجتمع وليساهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية السعودية الحديثة.وهنأ الدكتور القحطاني الخريجات بهذه المناسبة، داعياً الجميع لمراقبة الله في السر والعلن ، وتقديم كل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة خدمة للدين ثم المليك والوطن، متمنيا لهن حياة عملية موفقة وأن يكن خير سفراء لجامعة جازان وللوطن ولبنة نافعة تضاف لسوق العمل.فيما أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد فقيهي خلال كلمته للخريجات أن المرحلة الجامعية ليست نهاية طلب العلم وإنما هناك مراحل أخرى لطلب العلم ، مقدماً التهاني للخريجات ومباركًا لهن وصولهن هذه المرحلة التعليمية.تلا ذلك كلمة عميدة الكلية الدكتورة عائشة عريشي باركت خلالها الخريجات بتخرجهن في ظل هذه الأوضاع الراهنة والتي تقتضي منا استشعارا وتعاوناً مع حكومتنا الرشيدة وأن نكون في هذا الصرح العلمي قدوةً في الالتزام بهذه التعليمات ومشاركةً لبناتنا الخريجات فرحة تخرجهن لهذا العام عبر الواقع الافتراضي الذي يجسد فرحتنا جميعاً.وشهد الحفل كلمة للخريجات وعرض قدمته المحاضرة ريم مدخلي بعنوان " نافذة إلى فرص العمل الوظيفية عبر الواقع الافتراضي".وفي ختام الحفل كرمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور عائشة بنت حسن زكري المتفوقات، وشهد الحفل عروضا جدارية إلكترونية من توقيع الطالبات.// انتهى //14:13ت م0093