الباحة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من دعم ورعاية كريمة لمواطني ومقيمي هذا البلد المعطاء .جاء ذلك خلال إطلاق سموه عبر الاتصال المرئي " مبادرة غذاؤنا " التي تعد إحدى مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة الباحة وينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالشراكة مع إمارة المنطقة وذلك للحد من الآثار المجتمعية التي قد يسببها فيروس كورونا.وأهاب سموه برجال الأعمال والموسرين للمساهمة الوطنية في هذه المبادرة والتفاعل معها ، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة منها لخدمة أهالي المنطقة.وأعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات المجتمعية بالمنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة.وأوضح أن هذه المبادرات تشمل مختلف شرائح المجتمع بالمنطقة ومحافظاتها ، مضيفاً أنه سيتم توزيع أكثر من 32 ألف سلة غذائية على المواطنين والمقيمين بالمنطقة خلال الأيام القادمة.// انتهى //14:14ت م0094