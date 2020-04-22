الباحة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسدشنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم منطقة الباحة أمس, موقعها على شبكة الإنترنت trahomalbaha.com , وذلك بهدف تسهيل التواصل مع المستفيدين من خدمات اللجنة وبرامجها, إضافة إلى نشر أخبار وبرامج ومشاريع اللجنة والإعلان عن البرامج والفعاليات التي تقيمها اللجنة وبرنامج الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأوضح المدير التنفيذي للجنة على بن جمعان آل سرور أن اللجنة تهدف من المواقع ليكون بوابة الدخول الميسر والسريع للجنة وحلقة تواصل بين اللجنة بأخبارها ومنجزاتها لزوار والمهتمين بمتابعة أنشطتها وفعالياتها، والتعريف بالفئة المستهدف والإسهام في توثيق العلاقة بين السجناء والمفرج عنهم وذويهم ومجتمعاتهم وتنمية مهارات الحوار والاتصال بينهم، وغرس أسس التعامل السليم معهم, والعمل على توفير برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأيتام وأسرهم من ذوي السجناء المفرج عنهم بما يحقق الرقي المادي والاستقرار الاجتماعي.وأكد آل سرور أن اللجنة حرصت على إنشاء هذا الموقع وتفعيله لتحقيق الرؤية في التواصل المنشود والهادف مع جميع الفئات في مجتمعنا الكريم لتعميق أواصر التعاون والتكافل والمشاركة الفعالة من خلال صفحات هذا الموقع.// انتهى //15:50ت م0136