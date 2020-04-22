الرياض 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل 2020 واسنفذت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ملتقى حواريا عن بُعد للطالبات بعنوان (بالتحدي نصنع الفرق) ضمن البرنامج الإرشادي الذي تنظمه خلال هذه المدة عن إدارة الأزمات.ويهدف الملتقى إلى استعراض تجارب الطالبات خلال هذه المدة في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم، وقدّم الملتقى الطالبتان حور عبدالرحمن الجريد من مدارس التربية النموذجية، وسارة سعيد آل حاضر من المتوسطة (٢٤٠).وافتتحت الملتقى مديرة إرشاد الطالبات سحر عبدالرحمن عطيه مرحبةً بالحضور، ثم تحدثت مشرفة إرشاد الطالبات بتعليم الروابي قمراء المفرجي عن أهداف الملتقى، وهي التعرف عن التعليم عن بُعد من خلال المدارس الافتراضية ومدى إحرازه تقدماً وتطوراً في قطاع التعليم بشكل عام، حيث سهل التعلم عن بُعد الكثير من الوقت والجهد، وإيضاح أن التعليم عن بُعد حقق نجاحاً بكل المعايير، موضحة أن الملتقى يهدف لبناء شخصية الطالبة الحوارية.بعدها قدمت طالبة الصف الثالث متوسط سارة آل حاضر تعريفاً على نفسها بعد التحية باللغتين العربية والإنجليزية وعن الفعاليات التي شاركت بها حول العالم بحكم التنقل مع والدها الذي زادها خبرة وثقافات متعددة، ثم استعرضت الطالبة حور الجريد في الصف الثاني الثانوي مهاراتها وثقافتها الأدبية المتعددة وأبرز الشهادات والامتيازات التي حصلت عليها.أعقبها حوار المشرفة من مكتب الغرب سحر محمد المثنى للطالباتين حول موضوع بداية تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا والتوجه للتعليم عن بُعد وتجربتهن في ذلك، ثم عن منظومة التعليم الموحدة ودعم الوالدين في تحفيز أبنائهم وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لخوض التجربة الجديدة، موجهة الشكر للقيادة الرشيدة وكل العاملين في منصات التعليم عن بُعد.//انتهى//15:54ت م0137