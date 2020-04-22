الرياض 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسنفذت الشئون الصحية بالرياض ممثلة بالطب الوقائي والفرق الميدانية لقطاع شقراء الصحي بالتعاون مع اللجنة المكلفة من محافظ محافظة شقراء، حملة مسح ميداني على مساكن وتجمعات العمالةبالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فايروس كورونا المستجد COVID 19 ومنع إنتشاره في مدن وقرى المحافظة.وأوضحت "صحة الرياض" أن الحملة ‏التي جاءت بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري , هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة للعمالة عن مرض" كورونا" الجديد وكيفية الوقاية منه، بما يضمن سلامتهم، حيث قدم المشاركون في المحاضرات المصاحبة للحملة العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين وتجنب الشائعات .وأضافت أن فعاليات الحملة التي استمرت لمد خمسة أسابيع لا زالت مستمرة، وتشمل إجراء مسح لعدد كبير من العمالة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية .وأشارت " صحة الرياض" إلى أن الحملة استهدفت سكن العمالة والأحياء المكتظة بالسكان حيث تمت زيارة ( 43 ) موقعاً وإجراء فحص مبدئي وتوعية ما يقارب ( 400 )عامل مؤكدة أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفايروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.// انتهى //15:58ت م0138