بيروت 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.11% أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 592.27 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 71 ألفاً و853 سهماً، بقيمة 730 ألفاً و866 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 32 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و150 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و157 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:59ت م0139