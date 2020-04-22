جدة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية اليوم وفي إطار جولاتها الرقابية إزالة تعديات واحداثيات تقدر مساحتها بـ "٣٠٠٠ م٢" على أراضي حكومية ، دون حمل المخالفين أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الانشاءات عليها ، ومحاولة تحويلها إلى ممتلكات خاصة حيث تمثلت التعديات في إقامة انشاء أسوار اسمنتية .من جانبه أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر المواقع التي استغلها محدثون بهدف البناء عليها بصورة غير رسمية ، مبيناً أن آليات البلدية وبمشاركة الجهات الأمنية داهمت المواقع المحصورة بحي الأجواد بمحافظة جدة ونفذت أعمال الإزالة على الفور .وأشار إلى أن التعديات التي جرى حصرها ، في نطاق بلدية بريمان الفرعية ، تم خلالها إزالة تسعة أحواش مخالفة بمساحة "١٠٠٠ م٢" وحوش شعبي يقدر بـ "١٥٠٠ م٢" بالإضافة لـ سور فيلا يقدر بـ "٦٠٠ م٢" .وأكد رئيس بلدية بريمان الفرعية استمرار أعمال الرقابة ومتابعة الأراضي الحكومية والتعامل السريع مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتعديات والإحداثيات على الأراضي الحكومية ، وعدم افساح المجال لضعاف النفوس للتعدي والاحداث بأي شكل من الاشكال .// انتهى //16:08ت م0142