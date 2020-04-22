عام / أمانة محافظة جدة تزيل تعديات على أراضي حكومية من خلال فرقها الرقابية
الأربعاء 1441/8/29 هـ الموافق 2020/04/22 م واس
جدة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس
نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية اليوم وفي إطار جولاتها الرقابية إزالة تعديات واحداثيات تقدر مساحتها بـ "٣٠٠٠ م٢" على أراضي حكومية ، دون حمل المخالفين أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الانشاءات عليها ، ومحاولة تحويلها إلى ممتلكات خاصة حيث تمثلت التعديات في إقامة انشاء أسوار اسمنتية .
من جانبه أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر المواقع التي استغلها محدثون بهدف البناء عليها بصورة غير رسمية ، مبيناً أن آليات البلدية وبمشاركة الجهات الأمنية داهمت المواقع المحصورة بحي الأجواد بمحافظة جدة ونفذت أعمال الإزالة على الفور .
وأشار إلى أن التعديات التي جرى حصرها ، في نطاق بلدية بريمان الفرعية ، تم خلالها إزالة تسعة أحواش مخالفة بمساحة "١٠٠٠ م٢" وحوش شعبي يقدر بـ "١٥٠٠ م٢" بالإضافة لـ سور فيلا يقدر بـ "٦٠٠ م٢" .
وأكد رئيس بلدية بريمان الفرعية استمرار أعمال الرقابة ومتابعة الأراضي الحكومية والتعامل السريع مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتعديات والإحداثيات على الأراضي الحكومية ، وعدم افساح المجال لضعاف النفوس للتعدي والاحداث بأي شكل من الاشكال .
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16:08ت م
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