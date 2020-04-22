مكة المكرمة 29شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بالعاصمة المقدسة جهودها لتطبيق أمر منع التجول وذلك من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والميادين خلال فترة منع التجول, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ووثقت عدسة "واس" تلك الجهود الامنية في نقاطها المتمركزة في كافة التقاطعات والميادين حيث بدت شوارع العاصمة المقدسة خالية من حركة السيارات والمارة، وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحة وسلامة الجميع وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول تقديم كافة خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //16:09ت م0143