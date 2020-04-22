طريف 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسواصلت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف اليوم ، جولاتها الرقابية على الصيدليات البيطرية لضمان تطبيقها الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيع وتخزين ونقل المستحضرات البيطرية.ونفذ المكتب جولات على محلات بيع الدواجن، وبيع اللحوم والأسماك والدجاج، واسواق الأعلاف والمواشي لوقف أي تجاوز بيئي أو صحي، مبيناً أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .// انتهى //16:10ت م0144