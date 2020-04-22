القاهرة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم, وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر544 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 6ر5 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 8ر1 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 75ر0% ليبلغ مستوى 33ر9801 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13ر1% ليبلغ مستوى 63ر1107 نقاط، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 04ر0% ليبلغ مستوى 02ر1073 نقطة.// انتهى //16:11ت م0145