الباحة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسأطلق مجلس الشباب بمنطقة الباحة أمس, حملة خيرك يوصلنا من بيتك للتبرع بالدم, وذلك بالتعاون مع مختبرات الشؤون الصحية, وجمعية تعاطف الصحية الخيرية.وتضمنت الحملة خطة منظمة لزيارة بيوت المشاركين بالاستبيان, وتقديم الخدمة لهم من منازلهم بشكل لائق, ووفق الإجراءات الاحترازية لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى وتعزيز المخزون .وشهدت الحملة تسجيل أعداد كبيرة من خلال الرابط المنشور عبر حسابات التواصل الإجتماعي من سكان المنطقة، الذين حرصوا على أداء دورهم الاجتماعي من خلال هذه البرنامج، وتم الانتهاء من محافظتي بني حسن والحجرة وجاري استكمال المشاركين في بقية محافظات المنطقة.// انتهى //16:11ت م0146