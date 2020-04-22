القاهرة 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في تصريح له أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والمبعوث الأممي بشأن دفع جهود التسوية السلمية للأزمة السورية.// انتهى //16:12ت م0147