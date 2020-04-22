الدمام 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق، اليوم، محاضرة بعنوان "أحكام الصيام والقيام" يلقيها الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، وذلك عبر البث المباشر بقناة الجمعية بمنصة تطبيق اليوتيوب، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج الرمضاني الذي ينظمه الفرع مع حلول هذا الشهر الفضيل لبيان أحكام الصيام وآدابه وفضل قراءة القران والصدقة والزكاة وكيفية التقرب إلى الله بالعبادات بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح .// انتهى //16:24ت م0150